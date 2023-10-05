МО РФ: Над Белгородской областью сбиты пять украинских БПЛА

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией об успешно проведённой Вооружёнными силами державы операции, в ходе которого уничтожению оказалось подвержено пять боевых беспилотников, которые были запущены нацистскими формированиями киевского режима.
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