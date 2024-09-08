В Самаре арестовали кандидата в депутаты от ЛДПР городской Думы Новокуйбышевска

Мужчину признали виновным в нарушении общественного порядка. Позавчера, 6 сентября, кандидат в депутаты городской ДумыНовокуйбышевска от партии ЛДПР Дмитрий Логинов изрядно принял на грудь, видимо предвкушая победу, в одном из увеселительных заведений на площади Сельского хозяйства Самары.