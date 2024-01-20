Гашек ответил на критику за участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго»: «Так я пытаюсь привлечь внимание к проблеме россиян в НХЛ. В «Сейбрс» их нет»

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что в турнире играют россияне. «Доминик, не могли бы вы объяснить, как это возможно, что вы были на игре НХЛ и присутствовали на этой церемонии? Вы, утверждающий, что этот турнир поддерживает ситуацию на Украине?» – задал вопрос бывшему вратарю клубов НХЛ чешский комментатор Доминик Михайлеску.