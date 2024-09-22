Отлучим врагов от недр

Президент России предложил ограничить экспорт стратегического сырья недружественным странам. Стратегический замысел сырьевого эмбарго — запустить как можно больше передельных цепочек внутри страны, а не просто перенаправить потоки сырья с недружественных внешних рынков на дружественныеАЛЕКСАНДР ИВАНТЕР Маржинальность монетизации природного газа повышается по мере продвижения по стадиям передельной цепочки.