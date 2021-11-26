Политика как она есть

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В США раскрыли метод предугадывания «российского вторжения» на Украину

В США раскрыли метод предугадывания «российского вторжения» на Украину

В Вашингтоне проявляют повышенное беспокойство возможным наступлением российской армии на Украину. Некоторые американские эксперты полагают, что Москва инициирует нападение в январе-феврале следующего года.

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