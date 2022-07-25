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15+ человек, чей нестандартный рост зачастую становится причиной комичных ситуаций

15+ человек, чей нестандартный рост зачастую становится причиной комичных ситуаций

В знаменитом романе Джонатана Свифта Лемюэль Гулливер попадает сначала в страну крошечных людей, а затем туда, где живет народ настолько высокого роста, что сам он кажется им невероятно маленьким.

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