15+ человек, чей нестандартный рост зачастую становится причиной комичных ситуаций

В знаменитом романе Джонатана Свифта Лемюэль Гулливер попадает сначала в страну крошечных людей, а затем туда, где живет народ настолько высокого роста, что сам он кажется им невероятно маленьким.
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