МО: танкисты группировки «Север» ликвидировали замаскированные опорные пункты ВСУ

Экипажи работают с закрытых и открытых огневых позиций Танкисты группировки войск «Север» ликвидировали замаскированные опорные пункты и пехоту украинской армии в зоне специальной военной операции, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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