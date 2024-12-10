Внутри атома находятся три типа частиц: электроны, протоны и нейтроны

Внутри атома есть три типа частиц: электроны, протоны и нейтроны. В области ядерной физики протоны и электроны, определяющие структуру и основные свойства атомов, были главными героями бесчисленных экспериментов.
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