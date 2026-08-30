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Контрафронт

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Нигерия: Охранник был убит и еще один ранен после того, как кто-то напал на них с мачете на...

Нигерия: Охранник был убит и еще один ранен после того, как кто-то напал на них с мачете на автостоянке кинотеатра Filmhouse Cinemas IMAX в Лекки, Лагос, рано утром 29 августа.

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