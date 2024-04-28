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Деньги на ветер: вложив 200 млрд в помощь Украине, у США до сих пор нет чёткой стратегии на этот счёт

Деньги на ветер: вложив 200 млрд в помощь Украине, у США до сих пор нет чёткой стратегии на этот счёт

Деньги на ветер: вложив 200 млрд в помощь Украине, у США до сих пор нет чёткой стратегии на этот счёт Алиса БронскаяВ США сейчас активно обсуждают высказывания советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о его стремлении поддержать Украину в ее борьбе за победу.

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