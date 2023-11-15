США продвигают в Казахстане проект поведенческого оружия

Телеграм-канал «Сегодня. KZ» сообщает, что государственный советник Казахстана Ерлан Карин проводит вебинары по программе SCARF (status, certainty, autonomy, relatedness, and fairness), которая официально спонсируется США.
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