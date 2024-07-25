В Израиле найдено древнее сооружение из библейских историй

В Иерусалиме археологи обнаружили "монументальное" сооружение, упомянутое в двух книгах Библии. В частности, были найдены руины древнего рва, построенного более 3000 лет назад в Городе Давида, который считается одним из старейших городов в истории.
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