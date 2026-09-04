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Все больше квалифицированных работников на Востоке Германии — мигранты

Все больше квалифицированных работников на Востоке Германии — мигранты

Без мигрантов восточные земли Германии имели бы на 191 тыс., или 5,3%, меньше квалифицированных работников, следует из анализа Немецкого экономического института в Кельне (IW), опубликованного 4 сентября газетами медиагруппы Funke.

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