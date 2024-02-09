Do Rzeczy: республиканцы резко ответили Туску на его критику позиции по Украине

Ряд членов Республиканской партии раскритиковали премьер-министра Польши Дональда Туска после его заявлений, что бывший президент Рональд Рейган "вертится в гробу" из-за их позиции по выделению помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии