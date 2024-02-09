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Do Rzeczy: республиканцы резко ответили Туску на его критику позиции по Украине

Do Rzeczy: республиканцы резко ответили Туску на его критику позиции по Украине

Ряд членов Республиканской партии раскритиковали премьер-министра Польши Дональда Туска после его заявлений, что бывший президент Рональд Рейган "вертится в гробу" из-за их позиции по выделению помощи Украине.

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