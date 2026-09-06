В частной школе Дагестана выявлен кишечный инфекционный всплеск у учеников

В ходе проверки были выявлены серьёзные нарушения санитарных норм в школьной столовой и кафе, арендуемом у частного предпринимателя на территории учебного заведения.
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