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Регионы России

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В частной школе Дагестана выявлен кишечный инфекционный всплеск у учеников

В частной школе Дагестана выявлен кишечный инфекционный всплеск у учеников

В ходе проверки были выявлены серьёзные нарушения санитарных норм в школьной столовой и кафе, арендуемом у частного предпринимателя на территории учебного заведения.

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