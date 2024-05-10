Разработчики радикально обновили дизайн WhatsApp для Android и iOS

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) представили обновление, которое значительно изменило внешний вид приложения на платформах iOS и Android.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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