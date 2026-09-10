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Царьград

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Татьяна Буланова обратилась к поклонникам после инцидента в Сочи

Татьяна Буланова обратилась к поклонникам после инцидента в Сочи

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова обратилась к зрителям через Telegram после вынужденного прерывания своего концерта в доме культуры "Фестивальный" в Сочи из-за атаки безэкипажных катеров, выразив сожаление и благодарность за поддержку.

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