Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на этой неделе

По его словам, с середины недели ожидается потепление Осадки в виде дождя перейдут в мокрый снег в районе Москвы, Твери и вечером придут на территорию восточных районов Ленобласти, сообщил сегодня в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.