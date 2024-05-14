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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин пропустил 3 шайбы в 5-м матче с «Каролиной» – все в 3-м периоде. Поражение – 2-е подряд в этом плей-офф

Вратарь «Рейнджерс» отразил 24 из 27 бросков по своим воротам в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (1:4, 3-2).

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