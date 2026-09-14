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Хрупкая блондинка из Hi-Fi: пять лет с Левкиным, миллионер и молодой триатлонист

Хрупкая блондинка из Hi-Fi: пять лет с Левкиным, миллионер и молодой триатлонист

В конце девяностых Оксана Олешко была одной из трёх визитных карточек Hi-Fi — светловолосая, хрупкая, на сцене между Митей Фоминым и Тимофеем Пронькиным.

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