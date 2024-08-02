Заключенные православные журналисты отправили письма законодателям США

Американский адвокат Роберт Амстердам опубликовал в социальной сети X видео, в котором сообщил, что незаконно заключённые в СИЗО украинские православные журналисты написали серию писем американским законодателям.
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