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Заключенные православные журналисты отправили письма законодателям США

Заключенные православные журналисты отправили письма законодателям США

Американский адвокат Роберт Амстердам опубликовал в социальной сети X видео, в котором сообщил, что незаконно заключённые в СИЗО украинские православные журналисты написали серию писем американским законодателям.

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