В Хабаровском крае спасатели помогли семи водителям на заснеженных дорогах

Снегопад существенно изменил дорожную обстановку в Хабаровском крае. В отличие от предыдущих циклонов, большинство водителей были подготовлены к плохим погодным условиям, а некоторые приняли рекомендации на учет, оставив свои транспортные средства в гаражах или на парковках.
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