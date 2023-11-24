В Хабаровском крае спасатели помогли семи водителям на заснеженных дорогах

Снегопад существенно изменил дорожную обстановку в Хабаровском крае. В отличие от предыдущих циклонов, большинство водителей были подготовлены к плохим погодным условиям, а некоторые приняли рекомендации на учет, оставив свои транспортные средства в гаражах или на парковках.