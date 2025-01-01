Зеленский в новогоднем обращении выдал южнокорейские ракеты за новейшую украинскую разработку 2025 год только начал свой отсчет, а потерявшего легитимность президента Украины уже уличили во вранье.
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Зеленский в новогоднем обращении выдал южнокорейские ракеты за новейшую украинскую разработку 2025 год только начал свой отсчет, а потерявшего легитимность президента Украины уже уличили во вранье.
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