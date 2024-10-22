Защитник "Краснодара" Коста объяснил лидерство команды в РПЛ единством

Защитник "Краснодара" Диего Коста в интервью Legalbet заявил после победы над "Спартаком" в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги, что в данный момент в его клубе сложилась потрясающая атмосфера.
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