Глава МВД Баварии призвал прекратить платить пособия украинцам-"уклонистам"

Глава МВД федеральной земли Бавария в составе Германии Йоахим Херман призвал прекратить выплату пособий гражданам Украины, находящимся на территории ФРГ и обязанным проходить военную службу у себя на родине.
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