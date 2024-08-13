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Спецназ и волонтеры спасли бойца ВС РФ из-под захваченной ВСУ территории

Спецназ и волонтеры спасли бойца ВС РФ из-под захваченной ВСУ территории

Военный корреспондент Борис Рожин поделился историей о российском солдате, который сумел избежать плена и выбраться из-под захваченной ВСУ территории РФ благодаря помощи курских добровольцев и российского спецназа.

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