Спецназ и волонтеры спасли бойца ВС РФ из-под захваченной ВСУ территории

Военный корреспондент Борис Рожин поделился историей о российском солдате, который сумел избежать плена и выбраться из-под захваченной ВСУ территории РФ благодаря помощи курских добровольцев и российского спецназа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии