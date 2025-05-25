"Их бьют, а они не шевелятся": наш русский флот уничтожают - господин Товкач молчать не стал. Эксперт по беспилотникам отметил, что военно-морской флот пока сильно отстаёт в освоении БПЛА, "занимая позицию барина, мол, уговаривайте меня".