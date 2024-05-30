Врачи назвали популярную ошибку, которая часто приводит к развитию рака

По словам кардиолога, веря в "безопасную дозу" алкоголя чревата фатальными последствиями.Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала о распространённой ошибке, которая может привести к развитию у человека онкологического заболевания.