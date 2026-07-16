НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

460 нарушений ПДД детьми пресечены в Татарстане за последние полгода

460 нарушений ПДД детьми пресечены в Татарстане за последние полгода

За полгода 2026 в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции пресекли 460 нарушений ПДД детьми. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замначальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии