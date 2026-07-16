460 нарушений ПДД детьми пресечены в Татарстане за последние полгода

За полгода 2026 в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции пресекли 460 нарушений ПДД детьми. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замначальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.