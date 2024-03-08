Безвизовый режим Китая распространяется на 6 европейских стран

Правительство продолжит вводить безвизовый режим Китая для шести европейских стран (Швейцарии, Ирландии, Венгрии, Австрии, Бельгии и Люксембурга) – с 14 марта в рамках усилий по облегчению поездок людей между Китаем и другими странами.
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