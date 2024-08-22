Военкор Лисицын: российские военные взяли в плен трех боевиков ВСУ

Российские военные взяли в плен трех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые передвигались на черной машине по территории Курской области, детали приводит военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.
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