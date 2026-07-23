Вторая партия дачного юмора: мемы и картинки для огородников

Юмор для тех, кто привык копать глубоко и видеть суть!Сегодня, 23 июля, в России отмечают День дачника — профессиональный праздник всех, кто знает толк в земле, умеет отделять зёрна от плевел и никогда не унывает.
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