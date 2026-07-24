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Царьград

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Суд в Реже обязал майнера выплатить "РЖД" 5,5 млн рублей ущерба

Суд в Реже обязал майнера выплатить "РЖД" 5,5 млн рублей ущерба

Суд в Реже вынес приговор по делу о незаконном майнинге криптовалют. Владельцу фермы предстоит возместить "РЖД" 5,5 млн рублей и отбыть условный срок.

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