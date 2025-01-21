Хавбек махачкалинского «Динамо» Гаджиев интересен «Наполи» (Sport24)

Неаполитанцы следят за Абакаром Гаджиевым, сообщает Sport24. Вчера представители итальянского клуба приехали в Аланию, где у «Динамо» проходит сбор, посетили вечернюю тренировку махачкалинцев, а после один на один пообщались с 21-летним полузащитником.
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