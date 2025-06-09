Десятков: На северо-востоке столицы построят и реконструируют около трех километров дорог

Около трех километров дорог построят и реконструируют на северо-востоке столицы. Для проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ подведомственное Департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» заключило государственный контракт с генеральным подрядчиком.