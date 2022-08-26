Тухлая рыба и несвежий йогурт: Покупатели тульских супермаркетов пожаловались на просрочку

Жители Тулы рассказали о торговле просроченными продуктами в городских супермаркетах, передает телеканал «Тульский 1» со ссылкой на общественных активистов.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии