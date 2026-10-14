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Царьград

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20 рейсов задержаны в Курумоче из-за угрозы беспилотников

20 рейсов задержаны в Курумоче из-за угрозы беспилотников

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в аэропорту Курумоч на фоне объявленного в Самарской области режима беспилотной опасности.

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