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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЮВО посетили концерты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова

Военнослужащие ЮВО посетили концерты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова

Зрители были в восторге от мастерства исполнителей и долго не отпускали артистов со сцены. .

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