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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Марафон с «сигма-боем» и мастер-класс по клоунаде: чем заняться в выходные в Екатеринбурге

В ближайшие выходные наступает последний месяц зимы. В качестве развлечений екатеринбуржцам предлагают отправиться на ледовый фестиваль, киномарафон с лицом «сигма-боев», побывать на мастер-классе по клоунаде или баскетболе.

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