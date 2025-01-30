Марафон с «сигма-боем» и мастер-класс по клоунаде: чем заняться в выходные в Екатеринбурге

В ближайшие выходные наступает последний месяц зимы. В качестве развлечений екатеринбуржцам предлагают отправиться на ледовый фестиваль, киномарафон с лицом «сигма-боев», побывать на мастер-классе по клоунаде или баскетболе.
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