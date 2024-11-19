В Приморье осудят мужчину, выстрелившего полицейскому в лицо из ружья

В Приморском крае мужчина, выстреливший полицейскому в лицо из ружья, окажется на скамье подсудимых. Ему предъявлены соответствующие обвинения, о чем рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, сообщает PRIMPRESS.
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