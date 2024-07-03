Весь в черном: жителей дома в Сочи пугает сосед в странном одеянии

Весь в черном: жителей дома в Сочи пугает сосед в странном одеянииНезнакомец в никабе -платке, скрывающем лицо и черном одеянии уже несколько недель вызывает недоумение и страх у жителей улицы Лесной Адлерского района Сочи.
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