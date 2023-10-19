Призрак велосипедистов. Почему победитель народного голосования в Астрахани пролетел с благоустройством

Помните, весной этого года нас всех активно призывали голосовать за объекты, которые будут благоустроены в ближайшее время? 95 тысяч астраханцев отдали свои голоса и выбрали 57 объектов в 53 муниципалитетах региона – парки, скверы, набережные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии