Призрак велосипедистов. Почему победитель народного голосования в Астрахани пролетел с благоустройством

Помните, весной этого года нас всех активно призывали голосовать за объекты, которые будут благоустроены в ближайшее время? 95 тысяч астраханцев отдали свои голоса и выбрали 57 объектов в 53 муниципалитетах региона – парки, скверы, набережные.