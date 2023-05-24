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В Петербурге создадут первые дешевые российские подгузники с антибактериальным эффектом

В Петербурге создадут первые дешевые российские подгузники с антибактериальным эффектом

Ученые кафедры физической и коллоидной химии Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новую технологию производства распушенной целлюлозы, которая раньше не выпускалась в России.

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