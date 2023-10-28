Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой

Военные спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» при помощи дрона-камикадзе ликвидировали гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вел огонь по позициям российской армии на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении.
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