Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой

Военные спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» при помощи дрона-камикадзе ликвидировали гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вел огонь по позициям российской армии на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении.