Трамп и Зеленский встретились в Париже с целью завершения войны

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw Важные новости России за неделю сообщают о том, что по информации NYT, встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Елисейском дворце подчеркивает готовность к компромиссам.