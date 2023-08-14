Собянин рассказал о поддержке развития промышленных комплексов столицы

Москва готова поддержать любое производство В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о том, как городская администрация оказывает поддержку промышленным комплексам для их развития в условиях мегаполиса.
Москва готова поддержать любое производство В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о том, как городская администрация оказывает поддержку промышленным комплексам для их развития в условиях мегаполиса.
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