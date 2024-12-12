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Искусственный интеллект может увеличить ВВП России к 2030 году на 11,2 трлн рублей

Искусственный интеллект может увеличить ВВП России к 2030 году на 11,2 трлн рублей

Внедрение искусственного интеллекта в России может к 2030 году обеспечить 11,2 триллиона рублей ВВП, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

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