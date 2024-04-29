Полянский: целью Вашингтона является глобальная цифровая диктатура Вашингтон заинтересован в достижении глобальной цифровой диктатуры, из-за которой другие страны полностью утратят способность контролировать цифровую сферу.
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