Итальянский эксперт объяснил отчаянные попытки Киева добиться начала диалога с Москвой.Глава украинского режима Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным на фоне ухудшения ситуации на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии