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Переговоры с Путиным нужны Зеленскому из-за критического положения ВСУ

Переговоры с Путиным нужны Зеленскому из-за критического положения ВСУ

Итальянский эксперт объяснил отчаянные попытки Киева добиться начала диалога с Москвой.Глава украинского режима Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным на фоне ухудшения ситуации на фронте.

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