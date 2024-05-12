Генерал-майор армии России предупредил о возможном втягивании Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в конфликт на Украине Ольга ВайленкоГенерал-майор авиации Сергей Липовой высказал опасения о возможном втягивании Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в конфликт на Украине.